Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için Malatya’da oy verme işlemleri devam ediyor.

Malatya’da kent genelinde bin 901 sandıkta kayıtlı 531 bin 110 seçmenin oy kullanması devam ediyor. Sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erecek. 10 bine yakın depremzedenin kaldığı Teknokent Konteyner Kentinde kurulan 6 sandıkta oy verme işlemi sürerken, depremde az hasar alan birçok okulda da vatandaşlar oylarını kullanmaya devam ediyor.