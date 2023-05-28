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Malatya’da oy verme işlemleri devam ediyor
CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİMLERİ İÇİN MALATYA’DA OY VERME İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR.
Politika 28.05.2023, 15:04
Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için Malatya’da oy verme işlemleri devam ediyor.
Malatya’da kent genelinde bin 901 sandıkta kayıtlı 531 bin 110 seçmenin oy kullanması devam ediyor. Sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erecek. 10 bine yakın depremzedenin kaldığı Teknokent Konteyner Kentinde kurulan 6 sandıkta oy verme işlemi sürerken, depremde az hasar alan birçok okulda da vatandaşlar oylarını kullanmaya devam ediyor.