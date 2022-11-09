Mahkum yakınlarından Osmanlı Ocakları’na ’genel af’ ziyareti

Mahkum Yakınları Federasyonu yönetimi, Osmanlı Ocakları Genel Merkezi’ni ziyaret ederek, genel af konusunda destek istedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Mahkum Yakınları Federasyonu yönetimi ile Osmanlı Ocakları Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede genel af ve gündeme dair önemli konular üzerine istişare yapıldı. Mahkum Yakınları Federasyonu Başkan Yardımcısı Figen Akkaş, Osmanlı Ocakları’ndan genel af konusunda destek talebinde bulunduklarını ve konu hakkında kendilerine bir dosya teslim ettiklerini dile getirdi. Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat ise, "Eğer bir af verilecekse bu ’genel af’ kapsamında olup, sicil affı da getirilmelidir. Aynı zamanda genel af nasıl elzemse idam kararı da getirilmelidir" dedi.

Görüşme, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.