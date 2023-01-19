Mahkeme, Kaili’nin tahliye talebini reddetti

Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) yolsuzluk ve kara para aklama skandalı ile ilgili gözaltına alınan eski AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili’nin tahliye talebi reddedildi.

Basın tarafından Qatargate olarak adlandırılan Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) yolsuzluk ve kara para aklama skandalı ile ilgili gözaltına alınan eski AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili’nin yargılandığı dava sürüyor. Gözaltına alınan eski AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili’nin avukatlarının, Brüksel Mahkemesi’ne yaptıkları tahliye başvurusu reddedildi. Mahkeme, Kaili’nin tutuklu yargılanmasına devam edileceğini bildirdi.

Avukatlar itiraz edebilir

Kaili’nin avukatlarının tutuklu yargılanma kararına itiraz hakkı bulunuyor. Karara itiraz edilmesi durumunda, mahkemenin 15 gün içinde yeniden bir duruşma düzenlenmesi gerekiyor. Kaili’nin avukatlarının karara itiraz etmesi beklenirken, bir sonraki duruşmada tahliye talebi olup olmayacağı hakkında bilgi paylaşılmadı. Kaili avukatları aracılığıyla masum olduğunu ve herhangi bir yolsuzluğa karışmadığını iddia ediyor.

Tahliyesini istemişlerdi

Eva Kaili’nin avukatları, Brüksel Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruda Kaili’nin serbest bırakılmasını talep etmişti. Daha önce benzer talepleri reddedilen avukatlar, bu başvuruda Kaili’nin tutukluluk koşullarını gerekçe göstermişti. Kaili’nin gözaltına alındıktan sonra 16 saat soğuk bir nezarethanede bekletildiği, talep etmesine rağmen örtü verilmediği, gözaltı süresi boyunca 23 aylık bebeğini sadece iki kez görmesine izin verildiği ve bu koşulların bu yüzyılda Avrupa’da kabul edilemez olduğu belirtilmiş, Kaili’nin elektronik kelepçe takılarak şartlı tahliye edilmesi veya serbest bırakılması avukatlar tarafından talep edilmişti.

"Kaili masumdur"

Eva Kaili’nin avukatlarından Andre Risopoulos, Kaili’nin tutukluluk sırasında yaşadıklarının kabul edilemez olduğunu ve yaşadıklarından sonra serbest bırakılmasının gerektiğini söylemişti. Müvekkilinin masum olduğunun altını çizen Risopoulos, "Bayan Kaili masumdur. O hiçbir zaman yolsuzluk yapmadı. Hiçbir zaman kara para aklamadı. Hiçbir organize suça karışmadı. Panzeri ile asla iş birliği yapmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Belçika’da 9 Aralık’ta yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında başkent Brüksel’de 16 ayrı operasyon gerçekleştirilmiş, Katar’ın AP’nin kararlarını etkilemek amacıyla stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği iddia edilmişti. AP’nin 14 başkan yardımcısından biri olan eski Yunan milletvekili Eva Kaili, İtalyan Articolo Uno Partisi üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Luca Visentini ve Sosyalistler ve Demokratlar Grubundan (S&D) asistan Francesco Giorgi yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmıştı.

Polis tarafından yapılan baskınlarda 1,5 milyon euro ele geçirilmişti. AP’nin 8 yıldır üyesi olan Kaili, AP Başkanı Metsola tarafından görevden alınmıştı. Kaili ayrıca AP’deki Sosyalistler ve Demokratlar Grubu üyeliğinden de uzaklaştırılırken, Yunanistan’ın merkez solundaki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) Partisi’nden ihraç edilmişti. Yunan makamları Kaili’ye, eşine ve yakın aile üyelerine ait mal varlıklarını dondurmuştu.

Öte yandan, geçtiğimiz sene aralık ayında Belçika’nın devlet güvenlik teşkilatı VSSE’nin diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de yardımıyla bir yılı aşkın süredir yolsuzluk iddialarına yönelik bir soruşturma üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.