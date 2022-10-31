Mahir Ünal grup başkanvekilliğinden affını istedi

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, grup başkanvekilliğinden affını istediğini açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, sosyal medya hesabı üzerinden başkanvekilliği görevinden affını istediğini açıkladı. Ünal yaptığı paylaşımda, “Bugün itibarıyla grup başkanvekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım” ifadelerini kullandı.