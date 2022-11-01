Mahir Ünal grup başkanvekilliğinden affını istedi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal sosyal medya hesabından grup başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ünal istifasını Twitter'da "Görevimden affımı talep ettim" ifadesi ile duyururken AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Ünal'ı istifaya götüren süreç, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de tepki gösterdiği sözleriyle başladı. Ünal, Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı'nda yaptığı konuşmada "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao'nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet ; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" demişti. Bu sözler günlerce Twitter'da da eleştiri konusu olmuştu.