Türkiye Büyük millet Meclisi (TBMM) 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde ‘Mahallede Maç var’ final karşılaşmaları düzenlendi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Spor Tesisleri’nde düzenlenen ‘Mahallede Maç var’ turnuvasının final maçlarına katıldı ve başlama vuruşunu yaptı. Şentop, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü ile Denizli Horozkent Spor Kulübü arasındaki final karşılaşmasının ilk vuruşunu yaptı. Şentop ayrıca günün anısına futbol topu imzaladı.