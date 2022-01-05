banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Alkollü içkilere yüzde 43 zam geldi!
Alkollü içkilere yüzde 43 zam geldi!
Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu açıklaması
Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu açıklaması
Edin Visca Trabzonspor'da!
Edin Visca Trabzonspor'da!
Piyasalarda son duru ne?
Piyasalarda son duru ne?

Macron’un “Aşısını yaptırmayanların canını sıkmak istiyorum” açıklamasına Meclis’ten tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, “Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum” açıklaması, Ulusal Meclis’te muhalefet partilerinin tepkisine yol açtı.

Politika 05.01.2022, 22:03 05.01.2022, 22:11
Macron’un “Aşısını yaptırmayanların canını sıkmak istiyorum” açıklamasına Meclis’ten tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, “Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum” açıklaması, Ulusal Meclis’te muhalefet partilerinin tepkisine yol açtı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un korona virüs aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istediğine yönelik açıklaması, Ulusal Meclis’te tartışmaların fitilini ateşledi. Muhalif milletvekillerinin Macron’un söz konusu açıklamasına tepki göstermesinin ardından Ulusal Meclis’te Covid-19 aşı kartına yönelik yasa tasarısı görüşmeleri durduruldu. Muhalefet partilerinin milletvekilleri Macron’un dil seçiminin bir cumhurbaşkanına uygun olmadığını ifade etti. Sağcı Les Republicains Partisi Başkanı Christian Jacob, “Bir başkan böyle şeyler söyleyemez. Fransızların canını sıkmayı hedefleyen bir yasa tasarısını desteklemeyeceğim” dedi. Aşı kartına karşı çıkan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen ise Macron’un “Fransızların bir kısmına karşı savaş açmak” istediğini söyledi. Diğer bir aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour da Macron’u "zulümle" suçladı. Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketin lideri Jean-Luc Melenchon ise Macron’un açıklamasını Meclise yönelik hakaret olarak nitelendirerek, "Cumhurbaşkanı ne söylediğini kontrol ediyor mu?" diye sordu.

Hükümetten Macron’a destek

Ulusal Mecliste söz konusu yasa tasarısına yönelik görüşmeleri bir süre sonra devam ederken, hükümetten Macron’a destek geldi. Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Covid-19 vakalarındaki "süpersonik" bir artışın ortasında hükümetin Macron’un yorumlarının yanında olduğunu söyledi. Fransa Başbakanı Jean Castex ise aşısını yaptırmayan Fransızlarla sorunu olduklarını vurgulayarak aşılıların sayısının artırılması gerektiğini işaret etti.

“Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum" demişti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Le Parisien gazetesine verdiği ve dün yayınlanan açıklamasında, aşısını yaptırmayan üzerinde sosyal hayatı kısıtlayarak baskı kurduklarını belirterek, “Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Strateji bu. Onları cezaevine göndermeyeceğim, zorla aşı yaptırmayacağım. Ama 15 Ocak’tan itibaren restorana gidemeyeceksiniz, artık (kafede) kahve içemeyeceksiniz, tiyatroya ve sinemaya gidemeyeceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Hükümetin 15 Ocak’a kadar yasalaşmasını beklediği yasa tasarısı, kafe, restoran, sinema, tiyatro ve müze gibi alanlara girişlerde sadece aşıların tamamlandığını gösteren belgenin sunulmasını içeriyor.

Yorumlar (0)
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8