banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Reuters: Doğalgaz haberi TL'yi kurtarmaz
Reuters: Doğalgaz haberi TL'yi kurtarmaz
Nisan ayında kapanan şirketlerin yüzde 46'sı İstanbul'da
Nisan ayında kapanan şirketlerin yüzde 46'sı İstanbul'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçılara destek açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçılara destek açıklaması!
Ali Babacan İstanbul İl Başkanlığı yönetimi görevden aldı!
Ali Babacan İstanbul İl Başkanlığı yönetimi görevden aldı!

Macron’dan Irak’taki erken seçimlere destek sözü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ekim ayında yapılması planlanan erken seçimlere hazırlık konusunda Irak’a destek sözü verdi.

Politika 05.06.2021, 00:07
Macron’dan Irak’taki erken seçimlere destek sözü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ekim ayında yapılması planlanan erken seçimlere hazırlık konusunda Irak’a destek sözü verdi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, el-Kazımi’nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede Macron’un, Ekim ayında yapılması planlanan erken seçimlere hazırlık konusunda Irak’a destek sözü verdiği aktarıldı.

Görüşmede ülkeler arası ikili ilişkileri geliştirme yollarını ele alan el-Kazımi ile Macron, Irak’ın seçimler için yapılacak tüm hazırlıklara vereceğini belirtti. Macron ayrıca, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği’nin çalışmalarına destek amacıyla seçimlerin uluslararası gözetim altında yapılaması için destek vereceğini kaydetti.

Fransa’nın terör örgütü DEAŞ ile mücadele konusunda oynadığı rolü memnuniyetle karşılayan Irak Başbakanı, başta ekonomik ve kültürel alanlarda olmak üzere her alanda ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini ve Fransız şirketlerinin Irak’ta yatırım yapabilmesi için uygun ortam hazırlanacağını söyledi.
Yorumlar (0)
15°
açık