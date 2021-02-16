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Macron’dan G5 Sahel Zirvesi öncesi mesaj

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G5 Sahel Zirvesi öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, Fransa’nın Sahel ülkelerinin talepleri doğrultusunda bölgede olduğunu söyledi.

Politika 16.02.2021, 14:51
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Macron’dan G5 Sahel Zirvesi öncesi mesaj

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G5 Sahel Zirvesi öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, Fransa’nın Sahel ülkelerinin talepleri doğrultusunda bölgede olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 15-16 Şubat tarihlerinde Çad’ın Başkenti Encemine’de düzenlenen G5 Sahel Zirvesi’ne korona virüs salgını nedeniyle telekonferans yoluyla katıldı. Fransa’nın yanı sıra Almanya, Burkina Faso, Mali, Nijer ve Moritanya’nın da katıldığı G5 Sahel Zirvesi öncesinde Macron, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Macron, Fransa’nın 2014’ten bu yana Sahel’de olduğunu belirtti. Fransa’nın Sahel ülkelerinin talepleri doğrultusunda bölgede olduğunu belirten Macron, "Fransa, teröristlerin halkı vurmasına ve kaosa yol açma kararlılığına karşı Burkina Faso, Mali, Moritanya, Nijer ve Çad’ın talepleri doğrultusunda bu ülkelerin yanında yer alıyor" sözlerini kaydetti.

Macrob, Sahel’de istikrarın yalnızca Sahel halkı için değil, Avrupa’nın güvenliği için de çok önemli olduğunu söyledi. Bir yıl önce Sahel’deki durumun kritik olduğunu belirten Macron, "Terör gruplarının halka yönelik saldırıları ve bunun sonucunda ortaya çıkan insani krizler nedeniyle bölge devletleri zayıflıyordu. Bir dönüm noktası gerekliydi, 1 yıl önce Pau Zirvesi’nde yeni bir rota belirledik. Sahel’in askeri kapasitelerini güçlendirdik, teröre karşı gücümüzü arttırdık ve kurtarılan bölgelerde devletlerin gücünü pekiştirdik. Bölge halkları için kalkınma politikası sağladık" ifadelerini kullandı.

AB’nin katkısı

Geçtiğimiz yıl Avrupa’nın Sahel’e daha fazla katılmasına yönelik çağrıda bulunduğunu ifade eden Macron, "Bunu gerçekleştirdik. Avrupa özel kuvvetler grubu Takuba, şu anda sahada ve ortaklarımızın sayısı artıyor" dedi. Macron, Avrupa Birliği’nin (AB) Sahel silahlı kuvvetlerine eğitimi verdiğini ve AB ile ABD’nin de teçhizat desteği sağladığını söyledi.

Sahel Koalisyonu’nun bugün daha güçlü olduğunu vurgulayan Macron, "Ağır kayıplar pahasına, askerlerimizin ve Sahelli silah arkadaşlarının tarif edilemez cesareti ile Avrupalı ortaklarımızın daha büyük müdahalesi sayesinde sonuçlar ortada” ifadelerini kullandı.

Sahel’de bölge halkları için kalıcı çözümler bulunmadığı sürece istikrar sağlanamayacağını ifade eden Macron, "Ekonomi, eğitim ve sağlık alanlarında kalkınma yardımı sağlamak çok önemli" dedi.

Fransa’nın teröre karşı mücadele kapsamında düzenlediği zengin maden ve yer altı kaynaklarına sahip Sahel’de yürüttüğü Barkhane Operasyonu’nda asker azaltıp azaltmayacağı görüşülüyor. Barkhane Operasyonu’nda şu ana kadar 55 Fransız askeri hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz yıl 911 milyon euroya mal olan Barkhane Operasyonu, Fransa’nın 1962’den bu yana sürdürdüğü en pahalı operasyon olma özelliği taşıyor.
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