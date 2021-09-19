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Macron ve Biden denizaltı krizini görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden’ın gelecek hafta denizaltı krizine ilişkin bir telefon görüşmesi yapacağı belirtildi.

Politika 19.09.2021, 15:23
Macron ve Biden denizaltı krizini görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden’ın gelecek hafta denizaltı krizine ilişkin bir telefon görüşmesi yapacağı belirtildi.

Avustralya’nın Fransa’yla denizaltı anlaşmasını iptal ederek ABD ile anlaşmasının ardından başlayan diplomatik kriz devam ediyor. Fransa hükümet sözcüsü Gabriel Attal bugün yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, ABD Başkanı Joe Biden ile önümüzdeki günlerde konuyla ilgili bir telefon görüşmesi yapacağını ifade etti. Biden’ın görüşme talebinde bulunduğunu belirten Attal, "Açıklama istiyoruz" dedi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison da bugün yaptığı açıklamada, Fransa’nın Avustralya’nın anlaşmanın iptal edilmesi konusunda yalan ifadelerde bulunduğuna ilişkin suçlamalarını reddetti. Morrison, anlaşmayla ilgili endişelerini birkaç ay önce dile getirdiğini ifade etti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yalan, ikiyüzlülük, ciddi bir güven ihlali ile karşılaştıklarını söylemişti.

Avustralya, Fransa’dan denizaltı satın almak için imzaladığı yaklaşık 56 milyar euroluk anlaşmayı ABD ile yeni bir anlaşma yaptığı için iptal etmişti. Fransa ise Avustralya’nın kararının ardından Washington ve Canberra’daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

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