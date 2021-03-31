Macron ve Barzani Paris'te bir araya geldi

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un resmi davetlisi olarak Paris’te Elysee Sarayı’na gitti.

Görüşme sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Barzani, “Paris’te arkadaşım Başkan Emmanuel Macron’la görüştüğüm için çok mutluyum. Fransa'nın Kürdistan Bölgesi'ne verdiği sürekli destekten dolayı teşekkürlerimi yineledim. İkili ilişkileri, Irak ve bölgesel sorunları ve önümüze çıkan fırsatları ve zorlukları tartıştık.” ifadelerini kullandı.

Görüşmeye ilişkin Elysee Sarayı'ndan henüz resmi açıklama yapılmadı.

MACRON'UN PLANI

Fransız analistler ise ziyareti, Macron'un Irak'taki politikasını yeniden tasarlama planı için Neçirvan Barzani'yi kullanmak istediğini belirtti.

Akdeniz Orta Doğu Araştırma ve İnceleme Enstitüsü Direktörü Adel Bakawan da ziyaretle ilgili şunları belirtti;

“Fransız hükümeti ve Emmanuel Macron, sürece Irak'ın en güçlü aktörlerinden biri olan Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile başlamaları gerektiğine inanıyorlar ... Emmanuel Macron ile çok güçlü ve önemli ilişkileri olan Kürdistan Bölgesi Başkanıdır."