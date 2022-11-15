Macron: "Fransa ve Türkiye, Ukrayna tahılının ihracatı için çalışmalarını sürdürecek"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bali’de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Fransa’nın Ukrayna tahılının ihracatının aksamadan devam etmesi için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Endonezya’nın Bali Adası’ndaki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Macron, Erdoğan ile fotoğrafını paylaştığı mesajında, "Ukrayna’daki savaş, dünyada kıtlık riskinin artmasına yol açıyor oluyor" ifadelerini kullandı. Macron, Türkiye ve Fransa’nın Ukrayna tahılının ihracatının aksamadan devam etmesi için çalışmaya devam edeceğini belirtti.