Macron: “(Emeklilik reformu) Bu reformu yapmaktan zevk aldığımı mı sanıyorsun?”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tartışmalı emeklilik reformunun Ulusal Meclis’ten geçmesinin ardından sessizliğini bozarak, “Bu reformu yapmaktan zevk aldığımı mı sanıyorsun?” dedi.

Fransa’da tartışmalı emeklilik reformunun Ulusal Meclis’te oylamaya sunulmadan kabul edilmesinin ardından sessizliğini bozdu. Fransız basınına konuşan Macron, kitlesel protestolara neden olan tartışmalı emeklilik reformunu savundu. Macron, “Bu reformu yapmaktan zevk aldığımı mı sanıyorsun? Hayır. Daha önce pek çokları gibi tozları halının altına süpürebilirdim. Ne kadar beklersek durum o kadar kötüleşecek” ifadelerini kullanarak, sistemin artık dengeli olmadığını ve emekli sayısının 2030’larda 20 milyona ulaşacağını belirtti.

Emeklilik reformunun yıl sonuna kadar uygulanması gerektiğini vurgulayan Macron, çalışanların işletmeler kar ederken hükümetten daha fazla çaba göstermesini istediğini hissettiğini söyledi. Macron, "Süper karlar elde eden ve bu parayı kendi hisselerini geri almak için kullanan büyük şirketlerimiz var. Hükümetten istisnai bir katkı için çalışmasını isteyeceğim, süper karlar olduğunda, kendi hisselerini geri almaya hazır şirketlerin çalışanları bundan yararlanabilsin. Adil bir paylaşım olsun” dedi.

Macron, çocuk bakımı, ulaşım ve barınma konularında daha iyi destek sağlayarak insanları işgücü piyasasına teşvik etmek istediğini söyledi. Sendikalara saygı duyduğunu ve insanların meşru bir protesto hakkına sahip olduğunu aktaran Macron, hükümetin onların görüşlerini dikkate alması gerektiğini söyledi. Ancak milletvekillerine ve belediye başkanlarına yönelik şiddeti ve tehditleri kınayan Macron, Fransa’daki son durumu ABD Kongre Binası’na yapılan baskın, Brezilya ve Hollanda’daki protestolar ve Fransa’daki geçmiş protestolarla karşılaştırarak, “Asi olan grupları kabul edemeyiz” dedi.

Macron ayrıca, sendikaları emeklilik sistemindeki değişiklikler konusunda müzakere veya uzlaşma sağlamamakla suçladı.

Macron hükümetine karşı iki gensoru önergesi verilmişti

Emeklilik reformu, Ulusal Meclis’te oylamaya sunulmadan Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrası kullanılarak kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetine karşı iki gensoru önergesi verilmişti. Verilen ilk gensoru önergesi 278 milletvekilinin lehte oy vermesine rağmen 287 olan oy çoğunluğunun 9 oyla sağlanamaması nedeniyle reddedilmişti. İkinci gensoru önergesi ise 94 lehte oy alarak başarısız olmuştu. İki gensoru önergesinin de Ulusal Meclis’te başarısız olmasının ardından emeklilik reformu yasalaşmıştı. Reformun yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.

Ülke genelinde protestolara yol açan reforma göre, Fransa’da 1 Eylül’den itibaren emeklilik yaşı her yıl 3 ay kademeli olarak artırılacak. Emeklilik yaşı 2027’de 63 yıl 3 aya, 2030’da ise 64 yıla ulaşacak. 2027’den itibaren emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.