Macaristan’da iktidar partisi FİDESZ seçimi önde götürüyor

Macaristan’da bugün yapılan genel seçimlerde 3 dönemdir iktidar olan Başbakan Viktor Orban’ın partisi Genç Demokratlar Birliği (FİDESZ) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu sayılan oyların yüzde 53’ünü alarak seçimi önde götürüyor.

Macaristan’da bugün düzenlenen genel seçimlerde oy verme işleminin ardından oy sayımı devam ediyor. Oyların yüzde 43’ü sayılırken, 3 dönemdir iktidar olan Başbakan Viktor Orban’ın partisi Genç Demokratlar Birliği (FİDESZ) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu sayılan oyların yüzde 53’ünü alarak seçimi önde götürüyor. Aralarında Demokratik Koalisyonu (DK), Macaristan Sosyalist Partisi (MSZP), Macaristan Yeşiller Partisi (LMP), Macaristan için Diyalog Partisi’nin (PM), Jobbik ve Momentum partilerinin oluşturduğu "Macaristan için Birlik" koalisyonu ise sayılan oyların yüzde 31’ini, aşırı sağcı Mi Hazank (Bizim Ülkemiz) ise oyların yüzde 6’sını aldı.

Seçime katılım oranının ise yüzde 68 olduğu belirtildi. Macaristan parlamentosunda, dağılımının ise şimdiye dek sayılan oylardan sonra FİDESZ-KDNP’nin 134, "Macaristan için Birlik" koalisyonunun 57, aşırı sağcı Mi Hazank’ın ise 8 sandalye kazanması bekleniyor. Fidesz, resmi olmayan sonuçlara göre parlamentoda 3’te 2’lik çoğunluğu elde ederek, 4’üncü dönemine çok yakın olarak görülüyor.