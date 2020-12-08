Macaristan Dışişleri Bakanı: Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elinde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Çavuşoğlu, Avrupa Birliği ile olan sorunların ancak diyalog ve diplomasiyle çözülebileceğini ifade etti.

Szijjarto ise Avrupa'nın güvenliğinde Türkiye'nin rolüne dikkat çekti.

Çavuşoğlu: AB, Yunanistan'ı masaya getirebilirdi

Çavuşoğlu, Yunanistan ile ilgili meselelerde ise AB'nin dürüst bir arabulucu rolünü üstlenmesi gerektiğini belirtti, şunları söyledi:

"Son dönemlerde diplomasiye önemli fırsatlar verdik. Bir keresinde geminin çıkışını geciktirdik. İkincisinde bakım için gemi, Antalya limanına geldi. Bu süreçlerin iyi değerlendirilmesini istedik ama bu süreçlerde Yunanistan'ın ve Rum kesiminin kışkırtıcı adımlarını gördük. AB, Yunanistan'ı ve Rum kesimini masaya getirebilirdi, maalesef olmadı. Özellikle 20 Ekim'den bu yana kışkırtıcı tavırları devam ediyor."