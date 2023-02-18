Macaristan Başbakanı Orban: “Avrupa, Rusya’yla dolaylı savaşta”

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa’nın halihazırda Rusya’ya karşı dolaylı bir savaş içerisinde olduğunu söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Varkert Bazar’da ulusa sesleniş konuşması yaptı. Rusya-Ukrayna savaşının Macaristan’ın kapı eşiğinde gerçekleştiğini vurgulayan ve savaşın yıllarca devam edeceği öngörüsünde bulunan Orban, Macaristan’ın Rusya’yı bir güvenlik tehdidi olarak görmediğini ve bu nedenle de Ukrayna’ya silah sağlama taleplerini reddettiklerini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e en yakın Avrupalı lider olarak görülen Orban, Ukrayna’daki savaşın şiddeti arttıkça Macaristan’a yönelik eleştirilerin de sertleşeceğini söyledi. Macaristan’ın kendisi aleyhindeki provokasyon, tehdit, hakaret ve şantajlara her zamankinden daha güçlü bir şekilde hazır olması gerektiğini söyleyen Orban, “Artık diplomatik baskı, egemenlik tanımıyor” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Macaristan Büyükelçisi David Pressman’ı ülkeye “baskı amacıyla” gönderdiğini ileri süren Orban, Amerikan büyükelçisinin Macarları ne pahasına olursa olsun savaş taburuna dahil etmeye çalıştığını iddia etti.