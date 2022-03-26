Lviv Belediye Başkanı Sadoviy: “Saldırıda, bölgede bulunan bir okul binası zarar gördü”

Rus birliklerinin Ukrayna’nın Lviv kentine 3 roket saldırısı gerçekleştirmesinin ardından Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, "Saldırıda bölgede bulunan bir okul binası zarar gördü” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ediyor. Rus birlikleri son olarak Ukrayna’nın Lviv kentine 3 roket saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda, kentte birçok alan zarar görürken Lviv Belediye Başkanı Sadoviy, bölgede bulunan bir okulun da zarar gördüğünü söyledi. Okula giderek sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yapan Sadoviy, "Roketlerin düştüğü yerin yakınlarındaki bir okul binasındayım. Okulun camları parçalandı ve ciddi zarar gördü, ancak can kaybı yaşanmadı. En önemlisi de bu can kaybının olmaması” ifadelerini kullandı.