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Trabzon’un Tonya ilçesinde üzerine kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi
Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, "Lviv’e yeniden bir bombalı saldırı olabilir. Sığınaklarda kalın" çağrısı yaptı.
Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, "Lviv’e yeniden bir bombalı saldırı olabilir. Sığınaklarda kalın" çağrısı yaptı.
Politika 26.03.2022, 19:11
Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, "Lviv’e yeniden bir bombalı saldırı olabilir. Sığınaklarda kalın" çağrısı yaptı.