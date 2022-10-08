Lütfü Türkkan’la aynı fotoğraf karesine girmeyi reddeden AK Parti’li Katırcıoğlu’ndan açıklama

Kocaeli’de gerçekleşen bir programa katılan AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, geçtiğimiz aylarda şehit yakınlarına küfreden İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’la aynı fotoğraf karesine girmeyi reddederek tepki gösterdi. Olaya ilişkin açıklama yapan Katırcıoğlu, "Şehitlerimiz bizim kutup yıldızımızdır. Onlara gelecek her olumsuz söze, hakarete ve özellikle küfre karşıyız. Aynı duyarlılığı tüm vatandaşlarımızdan bekliyoruz" dedi.

Kocaeli’de Marmara Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İş Adamları Derneği (KAISİAD) tarafından kahvaltı programı düzenlendi. Programa katılan AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu etkinlik sonunda toplu fotoğraf çekimi sırasında geçtiğimiz aylarda şehit yakınlarına küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’la aynı kareye girmeyi reddederek kendisine tepki gösterdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, “Şehit yakınına küfür ettiği için özellikle aynı kareye girmedim. Bu Anadolu toprağını bize vatan yapan her bir şehidimiz bizim önemli değerimizdir. Şehitlerin ailesi bize emanettir. Şehitlerimiz bizim kutup yıldızımızdır. Onlara gelecek her olumsuz söze, hakarete ve özellikle küfre karşıyız. Bununla ilgili duruşumuz ve tavrımız nettir. STK ortamı olması sebebiyle orada kavga ortamı oluşsun istemediğim için konuşmak istemedim. Çok ağır şeyler söyleyebilirdim ama bizim siyasi terbiyemiz izin vermedi. Aynı duyarlılığı tüm vatandaşlarımızdan bekliyoruz” dedi.