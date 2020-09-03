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Lukaşenko’dan Rusya’ya destek: "Merkel’in Navalny’nin zehirlendiği açıklaması uydurma"

BELARUS’TA YAŞANAN SİYASİ KRİZİN ÜZERİNE DEVLET BAŞKANI ALEKSANDR LUKAŞENKO İKTİDARINA AÇIK DESTEĞİNİ DUYURAN RUSYA’NIN BAŞBAKANI MİHAİL MİŞUSTİN BELARUS’A RESMİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ. LUKAŞENKO GÖRÜŞMEDE, "MERKEL'İN NAVALNY'NİN ZEHİRLENDİĞİ AÇIKLAMASI UYDURMA" DEDİ.

Politika 03.09.2020, 15:17
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Lukaşenko’dan Rusya’ya destek: "Merkel’in Navalny’nin zehirlendiği açıklaması uydurma"

Belarus’ta yaşanan siyasi kriz üzerine Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko iktidarına açık desteğini duyuran Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Belarus’a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Lukaşenko görüşmede, "Merkel’in Navalny’nin zehirlendiği açıklaması uydurma" dedi.

Belarus’ta yaşanan siyasi gerilim ve sokak olaylarından sonra batılı ülkeler muhalefeti destekleyerek tartışmalı Devlet Başkanlığı seçimlerini kazanan Aleksandr Lukaşenko’nun iktidarının meşru olmadığını duyururken, Rusya ise seçimleri tanıdığını belirtmişti. Tartışmalar devam ederken, Lukaşenko’ya tam destek veren Rusya’dan yeni hamle geldi. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Belarus’a resmi ziyaret gerçekleştirerek, Lukaşenko ile görüştü. Belarus’ta yaşanan siyasi gerilim ve sokak olaylarının ele alındığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler de masaya yatırıldı. Rusya heyetinde Başbakan Mişustin’in yanı sıra Başbakan Yardımcıları Elmir Tagirov, Aleksey Overçuk ve Dmitry Chernyshenko, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ve Rusya Spor Bakanı Oleg Matytsin yer aldı.

Navalny konusunda Rusya’ya destek

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny’nin zehirlendiği açıklamasına tepki göstererek, söz konusu açıklama için "uydurma" dedi. Rusya’ya destek veren Lukaşenko, "Bunların bir uydurma olduğunu açıkça gösteren ilginç bir konuşmayı dinledik. Navalny’nin zehirlenmesi gibi bir durum yok" dedi.

Lukaşenko’dan Rusya’ya teşekkür

Lukaşenko, ülkesindeki siyasi karmaşaya da değinerek, Rusya’nın kendi başkanlığına verdiği destek için teşekkür etti. Rusya’nın desteği olmasaydı ülkesindeki durumun daha karmaşık olacağını ifade eden Lukaşenko, “Şunu çok iyi anlamalısınız. Bizim kırmızı çizgilerimiz var. Kimsenin o çizgiyi geçmesine izin veremeyiz. Eğer çizgi geçilirse elbette ki hukuku sonuna kadar kullanarak buna tepki göstereceğiz. Bu nedenle bunu insanların dikkatine sunmak istiyorum” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisine desteğini hatırlatan Lukaşenko, “Özellikle son 1 buçuk aydır hükümetler arasındaki görüşmelere destek verdiği için kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Belarus ordusunun yarısı Batı sınırında

Batılı ve Baltık ülkelerinin ülkesine karşı tehditlerde bulunduğunu savunan Lukaşenko, “Aslında Litvanya ve Polonya sınırının tüm kontrolü bizde. Belarus ordusunun neredeyse yarısını burada konuşlandırdık. Tehditlere karşı direnmek için Grodno sınırını kuşattık. Belki bu tehditlere karşı işe yarar” diyerek yine sınır komşularını açıkça tehdit etti. Lukaşenko ayrıca ülkesinde yapılan seçimlerden önce Rusya Başbakanı Mişustin’i arayarak provokasyon yapılacağı bilgisini ilettiğini belirtti. Lukaşenko, “Kirli oyunlara karşı seçimlerden önce uyardım” dedi.

Mişustin’den Belarus’un egemenliğine tam destek

Lukaşenko’nun açıklamalarının ardından söz alan Rusya Başbakanı Mişustin, Belarus’un egemenliğine destek verdiklerini söyleyerek, “Burada misafirperverlikleri için Minsk’e teşekkür ederim. Öncelikle Belarus’un egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklediğimizi açıkça belirtmek isterim” diye konuştu.

Mişustin, Belarus ile Rusya’nın iki kardeş ülke olduğunu, manevi, tarihsel, dil olarak aynı olduklarını ve bunun dışında yüzyıllardır Rus halkı ile Belarus halkının birlikte yaşadığını söyledi.

Belarus’un dış borcu için görüşmeler yapılıyor

Rusya ve Belarus heyetinin görüşmesinde ayrıca Belarus’un enerji ve dış borçlarından kaynaklanan 1 milyar dolarlık dış borcunun ödenmesi için Rusya’dan talep ettiği kredi ele alındı. Kredinin limiti ve anlaşma yapılması durumunda aktarılmasına yönelik prosedürler tartışılırken, bu sürecin tamamlanması için toplantıların devam edeceği açıklandı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko daha önce yaptığı açıklamada, Belarus’un 1 milyar dolarlık dış borcuna karşılık Moskova ile kredi görüşmeleri yapacaklarını duyurmuştu.

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