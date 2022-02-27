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Lukaşenko, Zelenskiy’i Belarus’taki müzakereler için ikna etti

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i Rusya ile Belarus’ta müzakerelerde bulunmaya ikna etti. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy de Belarus’un başkenti Minsk’teki Rus heyetinin Gomel kentine doğru yola çıktığını söyledi.

Politika 27.02.2022, 16:52
Lukaşenko, Zelenskiy’i Belarus’taki müzakereler için ikna etti

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i Rusya ile Belarus’ta müzakerelerde bulunmaya ikna etti. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy de Belarus’un başkenti Minsk’teki Rus heyetinin Gomel kentine doğru yola çıktığını söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının son bulması kapsamında diplomatik girişimler sürüyor. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenskiy yaptığı açıklamada, “Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştüm” ifadelerini kullandı ve Belarus tarafından da Lukaşenko-Zelenskiy görüşmesi doğrulandı. Belaruslu politikacı Yuri Voskresensky, Lukaşenko ile Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesinden sonra müzakere yapılması teklifinin Ukrayna tarafından kabul edildiğini belirterek, "Lukaşenko, Zelenskiy’i Belarus’ta müzakere konusunda ikna etti. Ukrayna heyeti şimdi Gomel’e gidiyor” dedi.

Rusya: "Rus heyeti Ukrayna ile müzakereler için Minsk’ten Gomel’e gidiyor"

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy de Ukrayna tarafının müzakere teklifini kabul ettiğini ve Rus tarafının Minsk’ten Gomel kentine hareket ettiğini söyledi. Medinskiy, "Rus heyeti Ukrayna ile müzakereler için Minsk’ten Gomel’e gidiyor" dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya Belarus’ta müzakereler için verdiği süre doldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyet, bugün Belarus’un başkenti Minsk’e gelmişti. Medinskiy yaptığı açıklamada, “Sakin bir şekilde şunu öneriyoruz, saat 15.00’e kadar buradayız ve Ukrayna tarafının Gomel’deki müzakereler için yanıtını bekliyoruz. Teyitten sonra hemen oraya geçip müzakereci arkadaşlarımızla buluşacağız. Barıştan yanayız. Müzakerenin reddedilmesi durumunda dökülen kanın tüm sorumluluğu Ukrayna tarafında olacaktır” ifadesini kullanmıştı.

Zelenskiy-Lukaşenko görüşmesi de sürenin dolmasına az bir süre kala gerçekleştirildi.

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