Lukaşenko ve Merkel, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini görüştü

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, telefonda Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini görüştü.

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko ile Almanya Başbakanı Angela Merkel bir telefon görüşmesi yaptı. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmede Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinin yanı sıra göçmenlere insani yardım sağlamanın yollarının ele alındığı ifade edilerek, iki liderin daha fazla temas kurma konusunda anlaştıkları belirtildi. Lukaşenko, Ağustos 2020’de Belarus Devlet Başkanlığı seçimlerinde zafer ilan etmesinden bu yana ilk kez Batılı bir lider ile görüşmüş oldu.

Belarus-Polonya sınırında 3 bin 500 göçmen toplandı

Polonya ile Belarus arasında göçmen krizi devam ederken, binlerce göçmen Polonya’nın geçtiğimiz pazartesiden bu yana geçişleri askıya aldığı Kuznica Bialostocka sınır kapısında toplandı. Polonya polisi tarafından yapılan açıklamada, sayıları 3 bin 500’ü bulan göçmenlerin Polonya’ya geçmek için beklediği, Polonya polisi, ordu ve sınır koruma mensubu yüzlerce güvenlik görevlisinin ise sınırın Polonya tarafında bekleyişlerini sürdürdüğü kaydedildi. Polonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belaruslu yetkililerin direktifleri doğrultusunda sınır hattında biriken grubun en ön saflarına çocukların ve kadınların yerleştirildiği ileri sürülerek, Belarus medyasının propaganda amaçlı haberler hazırlamak için en ön safta yere oturtulmuş kadın ve çocukları kaydettiği bildirildi.