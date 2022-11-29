Lübnan’ı sel vurdu: Araçlar sel sularına kapıldı

Lübnan’ın Jounieh kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Çok sayıda araç sel sularında mahsur kalırken, bazı araçlar sel sularında sürüklendi.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un kuzeyindeki Jounieh kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Ev ve iş yerlerini su basarken, çok sayıda araç sel sularında mahsur kaldı. Bazı araçlar sel sularında sürüklendi. Aracı sel sularına kapılan bir sürücü ise, sürüklenen aracından inerek güvenli bir yere sığındı. Sivil savunma ekipleri, sel suları nedeniyle araçlarında mahsur kalan çok sayıda sürücüyü kurtardı. Selde ölen ya da yaralanan olmazken, büyük maddi hasar olduğu bildirildi.