Lübnan’da hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri, kabinesini Cumhurbaşkanı Aoun’a sundu

Lübnan’da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri, 24 teknokrattan oluşan kabinesini Cumhurbaşkanı Michel Aoun’a sundu.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunan Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos 2020’de yaşanan patlamanın ardından patlak veren hükümet krizi devam ederken, hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri, 24 teknokrattan oluşan kabinesini Cumhurbaşkanı Michel Aoun’a sundu. Ülkedeki siyasi çıkmaza devam ederken, Aoun’nun Hariri’nin sunduğu kabine hakkında yarın cevap vermesi bekleniyor.

Geçtiğimiz aylarda Hariri, Cumhurbaşkanı Aoun’a çok sayıda kabine teklifi sunmuş, ancak ikili sunulan teklifler üzerinde anlaşamamıştı. Geçtiğimiz ekim ayında hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri sunduğu kabinenin ardından yaptığı açıklamada, "Benim için bu hükümet ülkeyi kurtarmaya başlayabilir ve çöküşü durdurabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Aoun ise yaptığı açıklamada, bir karara varmak için teklifi inceleyeceğini aktardı. Hariri’nin son kabine teklifi, ülkeyi kurtarmak için çok ihtiyaç duyulan dış yardımların kilidini açabilir.

Öte yandan Lübnan’da 1943 yılında yazılı olmayan ve "Ulusal Pakt" adıyla anılan bu anlaşmada ülke yönetimi mezhepçi bir güç paylaşım sistemi ile yönetiliyor. Anlaşmaya göre, cumhurbaşkanının Maruni, meclis başkanının Şii, başbakanın Sünni olması ve parlamentoyu oluşturan 128 üyenin Hristiyanlar ile Müslümanlar arasında yarı yarıya paylaşılması gerekiyor.

Beyrut patlaması

Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos 2020’de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda yangın çıkmış, daha sonra ise büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamada 210 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 500 kişi de yaralanmıştı. Patlama sonucu başkent Beyrut’ta çok sayıda bölgede büyük hasar meydana gelmişti.

Patlamayı soruşturan Hakim Fadi Savvan, 10 Aralık’ta Başbakan Diab’ın yanı sıra eski bakanlar Khalil, Zuaiter ve Fenianos’u ihmal ile suçlamıştı. Başbakan Diab ve eski bakanların görevlerini ihmal etmekle suçlanması ülkede tartışmalara yol açmıştı. Lübnan Temyiz Mahkemesi de eski bakanlar Khalil ve Zuaiter’in talebi üzerine soruşturmayı hakim Savvan’dan almış, daha sonra soruşturmaya Hakim Bitar atanmıştı.