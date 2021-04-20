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Lübnan’da hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri, Beyrut Büyükelçisi Ulusoy ile görüştü

Lübnan’da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri, Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ile bir araya geldi.

Politika 20.04.2021, 17:39
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Lübnan’da hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri, Beyrut Büyükelçisi Ulusoy ile görüştü

Lübnan’da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri, Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ile bir araya geldi.

Lübnan’da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri, başkent Beyrut’ta Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ile görüştü. Görüşmede, Lübnan’da dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası siyasi gelişmeler ele alındı.

Hariri ve Ulusoy Türkiye-Lübnan ilişkilerine vurgu yaparak, siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda ilişkilerini derinleştirmesi konusunda kararlı olduklarını belirtti. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından görüşmeye dair fotoğraf paylaşan Hariri, “Bugün öğleden sonra, Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ile Lübnan’da ve bölgedeki son gelişmeleri konuştuk” dedi.
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