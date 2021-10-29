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Lübnan, Rusya’dan Beyrut Limanı patlamasının uydu görüntülerini istedi

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Rusya’nın Lübnan Büyükelçisi Alexander Rudakov’dan 4 Ağustos 2020 tarihinde Beyrut Limanı’nda meydana gelen büyük patlamanın uydu görüntülerini istedi.

Politika 29.10.2021, 21:18
Lübnan, Rusya’dan Beyrut Limanı patlamasının uydu görüntülerini istedi

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Rusya’nın Lübnan Büyükelçisi Alexander Rudakov’dan 4 Ağustos 2020 tarihinde Beyrut Limanı’nda meydana gelen büyük patlamanın uydu görüntülerini istedi.

Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Lübnan’da başkenti Beyrut’ta 4 Ağustos 2020 tarihinde Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlama gününün uydu görüntülerini Lübnan’a sağlamaya hazır olduğunu duyurmuştu. Putin’in açıklamasının ardından bugün Lübnan Cumhurbaşkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Michel Aoun’un Rusya’nın Lübnan Büyükelçisi Alexander Rudakov’dan, resmi olarak Rus makamlarını Lübnan’ın Beyrut Limanı’nda meydana gelen büyük patlamaya ait uydu görüntülerini talep ettiği yönünde bilgilendirmesini istediği kaydedildi. Açıklamada, görüntüler sayesinde Lübnan’ın olaya ilişkin adli soruşturmaya fayda sağlayabilecek ek veriler elde edebileceğini belirten Cumhurbaşkanlığı, Büyükelçi Rudakov’un Aoun’un talebini konuyu incelemeleri için Rusya hükümetine ileteceğine söz verdiğini bildirdi. Büyükelçi Rudakov Rus basınına yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı patlamasının uydu görüntülerini talep eden Lübnan’a ülkesinin yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Ne olmuştu?

Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos 2020’de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda yangın çıkmış, daha sonra büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamada en az 210 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500 kişi de yaralanmıştı. Patlama sonucu başkent Beyrut’ta çok sayıda bölgede büyük hasar meydana gelmişti. Patlamanın ardından olaya ilişkin ilişkin başlatılan soruşturmayı yürüten Yargıç Tarek Bitar ise Temmuz ayında eski Başbakan Hassan Diyab ve bazı üst düzey yetkilileri ifadeye çağırmıştı. Sonrasında, meclise 3 eski bakanın dokunulmazlığının kaldırılmasını talep eden bir mektup gönderen Bitar, soruşturma kapsamında eski Maliye Bakanı Ali Hassan Khalil, eski İçişleri Bakanı Nouhad Al-Machnouk ile eski Bayındırlık Bakanı Youssef Finianos’u sorgulamak istemişti. Diyab hakkında mahkemeye getirilmesi kararı çıkaran yargıç Bitar, ifadeye gelmeyen eski Bakan Finianos hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı. Bitar 2 Ağustos’ta yaptığı açıklamada ise soruşturmada Lübnan’ın eski Maliye Bakanı Ali Hassan Khalil, eski Bayındırlık Bakanı Ghazi Zuaiter ve eski İçişleri Bakanı Nohad Al-Mashnouq’un milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmişti.

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