Lübnan Kuvvetler Partisi’nin Lideri Geagea, Beyrut’taki çatışmalar için ifadeye çağrılacak

Lübnan Askeri Mahkemesi, geçtiğimiz hafta başkent Beyrut’ta protestoculara ateş açılması sonucu çıkan çatışmalara ilişkin Lübnan Kuvvetler (LF) Partisi’nin Lideri Samir Farid Geagea’dan ifade vermeye çağıracak.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta, geçtiğimiz yıl Beyrut Limanı’nda yaşanan patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Yargıç Tarek Bitar’ın görevden alınması için 14 Ekim Perşembe günü protesto gösterisi düzenleyen Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçileri üstüne ateş açılmasının ardından çıkan çatışmalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, en az 30 kişi de yaralanmıştı. Yaşanan olayın ardından Lübnan Askeri Mahkemesi’nden, Lübnan Kuvvetler (LF) Partisi’nin Lideri Samir Farid Geagea’dan açıklama yapması kararı geldi.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Lübnan Askeri Mahkemesi’nin Parti Lideri Samir Farid Geagea’dan meydana gelen çatışmalara ilişkin açıklama yapmasını isteyeceği kaydedildi. Fakat yetkililer, mahkemenin Geagea’nın ifadeye ne zaman çağrılacağına ilişkin sorulara ise yanıt vermedi. Açıklamanın ardından Geagea ise, Mahkeme’nin talebine ilişkin bir açıklamada bulunmazken, LF Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ise, Geagea’nın şu ana kadar herhangi bir mahkemenin ifade verme talebi konusunda bilgilendirilmediği ifade edildi.

Öte yandan meydana gelen çatışmaların ardından 16 Ekim’de Lübnan Ordusu yaptığı açıklamada, protestoculara ateş açtığından şüphelenilen bir asker hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Lübnan Ordusu tarafından yapılan ilk açıklamada ise, Beyrut’ta meydana gelen silahlı çatışmalara karıştığından şüphelenilen 9 kişinin gözaltına alındığını bildirilmişti. Daha sonra Lübnan medyasında yer alan haberlerde, askeri yargı, ordu ve tüm emniyet birimlerinin silahlı çatışmalarla ilgili ön araştırma ve soruşturmalar yapmakla görevlendirildiği ifade edilmişti. Güvenlik güçlerine ellerine geçen bilgileri toplama, paylaşma ve bölgedeki kameraları tarayarak silahlı kişilerin kimliğini tespit etme talimatı verilmişti. İlk soruşturma kapsamında çatışmalara karıştığı tespit edilen 19 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.