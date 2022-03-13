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Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Salam’dan Türkiye’ye övgü

Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakan Amin Salam, “Türkiye artık bölgede teknolojide, ekonomide ve barışın sağlanmasında kilit rol oynuyor. Bu nedenle bizim için bu ilişkiyi sürdürmek, bu ilişkiyi geliştirmek ve Lübnan’ın barış ve refahı olacağı için Türkiye ile yakın çalışmak önemlidir” dedi.

Politika 13.03.2022, 17:38
Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Salam’dan Türkiye’ye övgü

Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakan Amin Salam, “Türkiye artık bölgede teknolojide, ekonomide ve barışın sağlanmasında kilit rol oynuyor. Bu nedenle bizim için bu ilişkiyi sürdürmek, bu ilişkiyi geliştirmek ve Lübnan’ın barış ve refahı olacağı için Türkiye ile yakın çalışmak önemlidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde Belek Turizm Merkezi’ndeki NEST Kongre Merkezi’nde bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) sona erdi. Foruma Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakan Amin Salam da katıldı. Salam, forum kapsamında birçok görüşme gerçekleştirdi.

“Çok başarılı görüşmelerimiz oldu”

İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulunan Bakan Salam, “Antalya Diplomasi Forumu, liderleri bir araya getirmek, karar vericileri bir araya getirmek ve daha iyi bir diplomasi ortamı oluşturmak için bir platformdur. Dünyada çok fazla sorunumuz var. Ben Lübnan’da ekonomi bakanıyım. Türkiye- Lübnan ilişkilerinden dolayı foruma davet edildim. Çünkü Lübnan’ın çok fazla sorunu var ve şimdi ekonomik. Bakan Soylu da bu daveti bana kadar genişletti. Bu, Lübnan’ın karşı karşıya olduğu bazı ekonomik zorlukları onlarla tartışmak için birçok dünya lideriyle tanışmak için harika bir mekandı. Ve çok başarılı görüşmelerimiz oldu. Pek çok farklı ülkeden birçok karar vericiyi de görme şansım oldu. Bugün de İçişleri Bakanı Soylu ile çok güzel bir görüşmem oldu. Ve benim için özellikle gıda güvenliği konusunda ve yardım konusunda Türkiye’den Lübnan’a çok büyük destek teyit edildi” dedi.

“Türkiye artık bölgede teknolojide, ekonomide ve barışın sağlanmasında kilit rol oynuyor”

Foruma övgülerde bulunan Salam, “Bu forum, daha iyi diplomatik platform arayan ülkeler için, iletişim kurmak isteyen ülkeler için gerçekten harika bir yer. Mükemmel bir ziyaret geçirdik ve toplantılarımıza devam etmeyi dört gözle bekliyorum. Ve bugünkü görüşmelerimde hem içişleri hem de dışişleri bakanı ile Türkiye’nin şu anda ne kadar önemli bir rol oynadığını konuştuk. Özellikle komşu ülkeler ve Lübnan gibi bölgedeki kardeş ülkelerle. Çünkü Türkiye artık bölgede teknolojide, ekonomide ve barışın sağlanmasında kilit rol oynuyor. Bu nedenle bizim için bu ilişkiyi sürdürmek, bu ilişkiyi geliştirmek ve Lübnan’ın barış ve refahı olacağı için ciddi bir ekonomik ve bölgesel ortak olarak Türkiye ile yakın çalışmak bizim için önemlidir” dedi.

“Ukrayna ve Rusya savaşından çok etkilendi”

Lübnan’ın birçok sorunu olduğunu belirten Salam, “Çok fazla ekonomik sorunumuz olduğu için Lübnan, kendisini bölgesel çatışmalardan gerçekten ayırmaya çalışıyor. Ancak Lübnan, Ukrayna ve Rusya’dan çok fazla mal ithal ettiği için Ukrayna-Rusya savaşından çok etkilendi. Çoğunlukla gıda, yağ, şeker, birçok ürün. Bu yüzden şimdi etkilendik, çünkü ihtiyacımız olan tüm gıda güvenliğini ve ürünleri elde etmek için diğer pazarlara bakmamız gerekiyor. Petrol ve gaz fiyatlarının artık yüksek olmasından etkilenmenin yanı sıra Lübnan için bir ekonomi için çok zor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan kaynaklanan açığı kapatmak için başka pazarlar bulmaya çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

“Beyrut limanındaki patlama gerçekten tüm ülkeyi ve şehri etkiledi”

Lübnan’da son iki yılda yaşanılanlardan kurtulmaya çalıştıklarını kaydeden Salam, “Beyrut limanındaki patlama gerçekten tüm ülkeyi ve şehri etkiledi. İlçenin başlıca rezervi olan yelkenlimizi de yok etti. Ancak Beyrut liman patlamasından sonra yenisini inşa etmek ve limanımızın gıda rezervleri, limanın işletilmesi, ekonomik kalkınmasına kadar her şeyi geri alabilmek için daha fazla sürdürülebilirlik için altyapı üzerinde çalışıyoruz” dedi.

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