Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Bouhabib, Türkiye’ye gelecek

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib, Çevre Bakanı Nasser Yassin ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ali Hamie ile birlikte, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 23-24 Şubat tarihlerinde Türkiye’ye gelecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib, Çevre Bakanı Nasser Yassin ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ali Hamie’yle birlikte, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 23-24 Şubat 2023 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek. Konuk Bakan, 23 Şubat 2023 tarihinde Ankara’da Bakan Çavuşoğlu ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek.