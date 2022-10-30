Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, hükümetin istifa kararnamesini imzaladı

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun yarın dolacak görev süresi öncesinde cumhurbaşkanlığı sarayından ayrılırken, geçici hükümetin istifa kararnamesini imzaladığını duyurdu.

Lübnan’da devam eden ekonomik ve siyasi istikrarsızlığın ortasında 89 yaşındaki mevcut Cumhurbaşkanı Michel Aoun’un görev süresi yarın doluyor. Baabda’daki cumhurbaşkanlığı sarayından milli marş ve destekçilerinin sloganları eşliğinde ayrılan Aoun yaptığı açıklamada, "Bu çabalar olmadan acılarımızı dindiremeyiz, ülkemizi ayağa kaldıramayız ve Lübnan’ı bu derin çukurdan çıkaramayız" dedi.

Öte yandan, sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aoun, "Bu sabah anayasal yetkilerimi kullanarak Temsilciler Meclisi’ne bir mektup gönderdim ve hükümetin istifa kararnamesini imzaladım" ifadelerini kullandı.

Görevinin son günlerinde İsrail ile anlaştı

İsrail ile Lübnan arasında 856 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyordu. Her iki taraf da bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyordu. Tartışmalı bölge, Lübnan Kana doğal gaz sahası ile İsrail’in Karish sahasının birleştiği noktada yer alırken, 2020’den bu yana sorunun çözümüne yönelik ABD’nin arabuluculuğunda müzakereler yürütülüyordu. Bu müzakereler kapsamında 27 Ekim 2022’de Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta, İsrail Başbakanı Yair Lapid de Kudüs’te deniz sınırı anlaşmasını imzalamıştı. Lübnan sınırındaki Naqoura kasabasında Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücü’ne ait karargahta düzenlenen törene ise İsrailli heyet, Lübnanlı heyet, ABD’li diplomat Hochstein ve BM yetkilileri katılmış ve imzalı anlaşma nüshalarını teslim etmişti.