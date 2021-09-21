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Lübnan Başbakanı Mikati’nin ilk yurtdışı ziyareti Fransa’ya

Hükümetinin Lübnan parlamentosundan güvenoyu almasının ardından Lübnan Başbakanı Necib Mikati’nin, yurtdışına ilk resmi ziyaretini Fransa’ya yapacağı aktarıldı.

Politika 21.09.2021, 21:34
Lübnan Başbakanı Mikati’nin ilk yurtdışı ziyareti Fransa’ya

Hükümetinin Lübnan parlamentosundan güvenoyu almasının ardından Lübnan Başbakanı Necib Mikati’nin, yurtdışına ilk resmi ziyaretini Fransa’ya yapacağı aktarıldı.

Lübnan’da hükümeti kurma görevini üstlenen Necib Mikati, 13 ay sonra hükümeti kurarak parlamentoda dün yapılan oylamada güvenoyu almıştı. Lübnan Başbakanlık Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Necib Mikati’nin yurtdışına ilk resmi ziyaretini perşembe günü Fransa’ya yapacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Mikati’nin cuma günü ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geleceği kaydedildi.

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