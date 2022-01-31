Lübnan Başbakanı Mikati, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine Ankara’ya geliyor

Lübnan Cumhuriyeti Başbakanı Necip Mikati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 1 Şubat’ta Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret vesilesiyle Türkiye-Lübnan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Gerçekleşecek görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca Doğu Akdeniz ve Ortadoğu başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.