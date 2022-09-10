Londra’da tarihi günde geniş güvenlik önlemi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ölümünün ardından tahtın varisi Charles’ın Londra’da resmen kral ilan edildiği St. James Sarayı’ndaki tören öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ölümünün ardından oğlu Charles, Londra’daki St. James Sarayı’nda düzenlenen törenle bugün resmen kral ilan edildi. Üst düzey yetkililerin katıldığı tören öncesi sarayın etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı. İngiliz halkı ise tarihi törenin televizyondan canlı yayınlanmasına ve yoğun güvenlik önlemlerine rağmen sarayın bulunduğu sokağa akın etti. Halk, bariyerlerin arkasından saraya girenleri izledi.