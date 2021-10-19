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LOME) - Türkiye, Togo, Burkina Faso ve Liberya’dan dörtlü zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimma Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile bir araya geldi.

Politika 19.10.2021, 19:21
LOME) - Türkiye, Togo, Burkina Faso ve Liberya’dan dörtlü zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimma Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile bir araya geldi.

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