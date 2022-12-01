Litvanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Vilnius Büyükelçiliği’nde görevli bir diplomatı "diplomatik statüsüyle bağdaşmayan faaliyetlerden dolayı” istenmeyen kişi ilan etti.

Litvanya, Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. Litvanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Vilnius Büyükelçiliği’nden bir temsilcinin Dışişleri Bakanlığına çağırılarak, Rusya Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatı "diplomatik statüsüyle bağdaşmayan faaliyetlerden dolayı” istenmeyen kişi ilan edildiğine dair nota verildiği aktarıldı. Açıklamada, söz konusu Rus diplomata ülkeyi terk etmesi için 5 gün süre verildiği aktarıldı. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan bu yana Rus diplomatlar Litvanya’dan dördüncü kez sınır dışı edildi.

Litvanya, geçtiğimiz nisan ayında Rus ordusundan arındırılan Ukrayna’nın Bucha kasabasında toplu mezar ve yakın mesafeden vurulmuş insanların cansız bedenlerinin bulunması sonrası Rusya ile diplomatik temsil bağlarını düşürme kararı almış, Rusya Büyükelçisi Alexey Isakov’a ülkeyi terk etmesini istemişti. Litvanya ayrıca, Rusya’nın Klaipeda’daki konsolosluğunun kapatılmasına karar vermişti. Geçtiğimiz mart ayında ise Litvanya, Ukrayna ile dayanışmasını göstermek için 4 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

Litvanya, geçtiğimiz ekim ayında Rusya’nın geçici Maslahatgüzarı Sergey Ryabokon’u diplomat statüsüyle bağdaşmayan eylem ve beyanları nedeniyle sınır dışı edildiğini açıklamıştı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mantas Adomenas, Ryabokon 13 Ocak 1991 olaylarını küçümseyen açıklamalarına cevaben sınır dışı edildiğini ifade etmişti.