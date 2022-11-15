Polonya’ya Rus füzesi düştüğü iddialarının ardından Litvanya, Letonya ve Estonya’dan Polonya’ya destek mesajları yayınlandı.

Polonya’da Ukrayna sınırına yakın bir kasabaya 2 Rus füzesinin düştüğü yönündeki iddialar henüz teyit edilemezken, Baltık ülkeleri arka arkaya Polonya’ya destek mesajları yayınladı. Estonya Dışişleri Bakanlığı, Polonya’ya düştüğü iddia edilen Rus füzelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Estonya, NATO topraklarının her karışını savunmaya hazır” dedi.

Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda ise yaptığı açıklamada, "Litvanya, Polonya ile güçlü bir dayanışma içindedir. NATO topraklarının her karışı savunulmalıdır" dedi.

Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks de, "Polonyalı silah arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Suçlu Rus rejimi, yalnızca Ukraynalı sivilleri değil, aynı zamanda Polonya’daki NATO topraklarına da füzeler ateşledi. Letonya, Polonyalı dostlarının yanındadır ve bu suçu kınamaktadır" dedi.

Polonya medyasında yer alan haberlerde, Ukrayna sınırına yakın bir bölgede bulunan Przewodow köyünde şiddetli bir patlama yaşandığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. ABD’li istihbarat yetkilisine dayandırılan bazı haberlerde ise patlamanın kaynağının Rus füzesi olduğu iddia edildi. Polonya hükümeti henüz konuya ilişkin resmi açıklama yapmadı.

Polonya acil toplantıya gitti

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Rusya’nın bugün Ukrayna’nın çeşitli kentlerine düzenlediği füze saldırıları üzerine Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki’nin Ulusal Güvenlik ve Savunma İşlerinden Sorumlu Bakanlar Kurulu Komitesi üyelerini toplantıya çağırdığını bildirdi. Müller, toplantının konusu hakkında şu an için bir bilgi veremeyeceğini, mümkün olması durumunda ilerleyen saatlerde kamuoyunu bilgilendirebileceklerini söyledi.