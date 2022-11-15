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Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Polonya’ya düştüğü iddia edilen Rus füzelerinin ardından yaptığı açıklamada, Polonya ile "yakın temas halinde" olduklarını belirterek, “NATO topraklarının her bir karışı savunulmalıdır” dedi.
Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Polonya’ya düştüğü iddia edilen Rus füzelerinin ardından yaptığı açıklamada, Polonya ile "yakın temas halinde" olduklarını belirterek, “NATO topraklarının her bir karışı savunulmalıdır” dedi.
Politika 15.11.2022, 22:57
Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Polonya’ya düştüğü iddia edilen Rus füzelerinin ardından yaptığı açıklamada, Polonya ile "yakın temas halinde" olduklarını belirterek, “NATO topraklarının her bir karışı savunulmalıdır” dedi.