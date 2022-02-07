Libya’da seçim karmaşası devam ediyor

Libya’nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi, ülkede ertelenen seçimlerin bu yıl yapılmayacağını ve 10 Şubat’ta yeni bir geçici başbakan seçeceklerini açıkladı.

Libya’da geçtiğimiz sene 24 Aralık’ta yapılması planlanan ve adaylık krizi nedeniyle iptal edilen seçimlerdeki karmaşa devam ediyor. Libya’nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi tarafından yapılan açıklamada, ülkede ertelenen seçimlerin bu yıl yapılmayacağı ve 10 Şubat’ta yeni bir geçici başbakan seçmek için oylama yapılacağı ifade edildi.

Tobruk merkezli meclisin yeni bir başbakan seçmesinin ülkeyi yeni bir bölünmeye mi yoksa yeni bir müzakere aşamasına mı götürdüğü henüz bilinmiyor. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenen Ulusal Birlik Hükümeti ise, yetkisinin hala geçerli olduğunu belirtiyor.