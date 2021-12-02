Libya’da mahkeme Seyfülislam Kaddafi’nin itirazını kabul etti

Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’nin, 24 Aralık’ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimleri için yaptığı adaylık başvurusunun reddedilmesinin ardından yaptığı itiraz kabul edildi. Kaddafi’nin başkanlık için yeniden aday olmasının önü açılmış oldu.

Libya’da 24 Aralık’ta yapılacak olan devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri öncesi devrik lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, 14 Kasım’da adaylık başvurusunda bulunmuş ardından cinayet ve savaş suçları nedeniyle hakkında nihai yargı kararı olduğu için adaylığı iptal edilmişti. Libya basınında yer alan haberlerde, Sebhe kentindeki Temyiz Mahkemesinin Kaddafi’nin adaylığının iptal edilmesi üzerine yaptığı itirazını kabul ettiği ve Kaddafi’nin devlet başkanlığı seçimleri için aday olmasının yeniden önünün açıldığı aktarıldı.

Görgü tanıkları ise, Kaddafi’nin avukatının mahkeme kararını açıklamasının ardından Kaddafi destekçilerinin Sebha’da sokaklarda kutlama yaptığını belirtti.

Libya Askeri Başsavcılığı tarafından 2011 yılındaki ayaklanmalar kapsamında "cinayet" suçlaması yöneltilen Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından da "insanlığa karşı suç işlediği" gerekçesiyle aranıyor.

Libya Seçim Komisyonu, devlet başkanlığı için adaylık başvurusu yapan 98 kişiden şu ana kadar 25’inin adaylığını kabule etmezken, adayların nihai listesini henüz açıklamadı.

Dibeybe’nin de adaylığı iptal edilmişti

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nin devlet başkanlığı seçimlerindeki adaylığı, geçtiğimi günlerde Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) eski İçişleri Bakanı Fetih Başağa’nın Dibeybe’nin adaylığına karşı yaptığı itirazı kabul eden Trablus Temyiz Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

Mevcut Başbakan Dibeybe’nin adaylığı, adayların seçim tarihinden en az 3 ay önce görevinden ayrılmasını şart koşan Devlet Başkanlığı Seçimleri Yasası’nın 12. Maddesi nedeniyle iptal edilmişti.