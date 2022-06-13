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Libya Tezkeresi TBMM’de

Libya Tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu.

Politika 13.06.2022, 13:56
Libya Tezkeresi TBMM’de

Libya Tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu.

Libya Tezkeresi on sekiz ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM’ye sunuldu.

Libya’daki ateşkesin tesisi, siyasi bütünlüğün sağlanması ve işleyen bir devlet mekanizmasının kurulmasının mümkün olamaması üzerine Birleşmiş Milletler kolaylaştırıcılığında Libya’daki tüm tarafların katılımıyla ve Libya Siyasi Diyalogu sonucunda Libya Siyasi Anlaşması 17 Aralık 2015 tarihinde imzalandığı hatırlatılarak, Türkiye’nin Libya’ya desteğini sürdürdüğü kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi’nin 02 Temmuz 2022 tarihinden itibaren on sekiz ay daha uzatılması öngörülüyor.

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