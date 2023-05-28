Libya Başbakanı Dibeybe ve Macaristan Başbakanı Orban’dan Erdoğan’a tebrik

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ederek, "Bu zafer, Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkesini gelişmiş ülkeler arasında yer kazandıran politikaları ve başarılı projelerine güveninin tazelenmesi oldu” derken, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, tartışılmaz seçim zaferi nedeniyle tebrik ederim. Tebrikler Sayın Cumhurbaşkanı” ifadelerini kullandı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe yayınladığı tebrik mesajında, "Yeni dönemi kazanan kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutluyorum. Bu zafer, Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkesini gelişmiş ülkeler arasında yer kazandıran politikaları ve başarılı projelerine güveninin tazelenmesi oldu” dedi.

Dibeybe açıklamasında, "Cumhurbaşkanı olmayı başarmasa da siyasi süreci koruduğu ve demokrasi kurallarına uyduğu için muhalefeti selamlıyorum. Türk milletinin ilerlemesinin ve refahının devamını dilerim” diye konuştu.

Orban’dan Erdoğan’a tebrik

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, tartışılmaz seçim zaferi nedeniyle tebrik ederim. Tebrikler Sayın Cumhurbaşkanı” açıklamasını yaptı.