Libya Başbakan Dibeybe, Kuveyt Kralı Al-Sabah ile bir araya geldi

Kuveyt Kralı Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah, Körfez gezisi kapsamında Kuveyt’e resmi ziyarette bulunan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya’da hükümetin kurulmasının ardından diplomatik temaslara devam ediyor. Dibeybe, Körfez gezisi kapsamında Kuveyt’e resmi ziyarette bulunarak, Kuveyt Kralı Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah ile bir araya geldi. İkili arasındaki görüşmenin başkent Kuveyt’in güneyinde yer alan Bayan Sarayı’nda gerçekleştiği ve Kral Al-Sabah’ın, Başbakan Dibeybe ve beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Mohamed Hammouda ise yaptığı açıklamada, Başbakan Dibeybe’nın Körfez gezisinin Libya ile tüm Körfez ülkeleri arasındaki ilişkileri karşılıklı saygı temelinde güçlendirme çabaları çerçevesinde gerçekleştiğini ifade etti. Dibeybe’nin Kuveyt’in ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Öte yandan dün Başbakan Dibeybe, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve İtalya Başbakanı Mario Draghi Libya’nın başkenti Trablus’ta bir araya gelmişti.