Liberal Parti Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı!

Liberal Demokrat Parti'nin bugün Twitter hesabından yayınlanan iki sayfalık yazılı açıklamada, AK Parti ve MHP öncülüğünde kurulan Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldıkları duyuruldu.

1 NİSAN ŞAKASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu paylaşımda ise iktidara yönelik sert eleştiriler yer aldı. 2 sayfalık açıklamanın sonunda da "Bu düşüncelerimizle parti olarak kararımızı verdik. Bu düşüncelerimizi en doğru temsil edebileceğimiz yere, 1 Nisan 2021 tarihi 00.01 saatinde Kutsal Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldık. Bu kararımız 24 saat geçerli olup 2 Nisan 2021 saat 00.01'de sona erecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur..." ifadeleri yer aldı.

LDP'nin açıklaması sosyal medya kullanıcıları arasında kısa süreli şaşkınlık yaratırken, paylaşımın "1 Nisan" şakası olduğu anlaşıldı. Zaman zaman yaptıkları esprili paylaşımlarıyla bilinen parti tarafından, geçtiğimiz yıllarda da aynı tür şaka içerikli paylaşımlar yapılmıştı.