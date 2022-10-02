Letonya’da Başbakan Karins ilk sonuçlara göre seçimi önde götürüyor

Letonya’da 100 sandalyeli parlamentonun üyelerini belirlemek için dün gerçekleştirilen seçimin ilk sonuçlarına göre Başbakan Arturs Krisjanis Karins’in Yeni Birlik (Yauna Vienotiba) Partisi seçimi ilk sırada götürüyor.

Kuzey Avrupa ülkesi Letonya’da halk dün parlamento seçimleri için sandık başına gitmişti. TSİ 07.00’de açılan ve 20.00’de kapanan sandıkların ardından oy sayım işlemleri başladı. Açıklanan ilk sonuçlara göre Başbakan Arturs Krisjanis Karins’in Yeni Birlik (Yauna Vienotiba) Partisi oyların yüzde 19’unu aldı. Ön seçim sonuçlarının paylaşılmasının ardından açıklama yapan Karins, "Herkesin aklındaki tek ve en önemli şey sadece Letonya’da değil Avrupa Birliği genelinde bu kışı nasıl geçireceğimiz. Hepimiz Ukrayna’nın arkasında birlik içindeyiz ve zorluklar karşısında vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Öte yandan, parlamentodaki 100 sandalye için 19 partiden yaklaşık bin 800 adayın yarıştığı seçimlerde adayların en yaşlısı 92, en genci ise 21 yaşında. Söz konusu 19 partiden sadece 8’inin 100 sandalyeli parlamentoya girebilmek için yüzde 5 barajını geçmesi bekleniyor.

Yeni hükümetin kurulması güçleşebilir

Kamuoyu yoklamaları yeni parlamentonun mevcut parlamentoya göre daha parçalı olacağını gösterirken, yüzde 13 ile en büyük desteği Başbakan Arturs Krisjanis Karins’in Yeni Birlik (Yauna Vienotiba) Partisinin alacağı belirtiliyor. Yüzde 5’lik seçim barajını 5 siyasi partinin geçmesi beklenirken, söz konusu partilerin oy oranlarının ise birbirine oldukça yakın olacağı tahmin ediliyor. Bu durumun yeni hükümetin kurulmasında güçlüklere yol açması bekleniyor. Letonya nüfusunun dörtte birini oluşturan Rusça konuşan vatandaşlarını temsil ettiğini ileri süren Sosyal Demokrat Parti "Uyum" da seçimlere katılan partiler arasında bulunuyor.

Letonya’da Ocak 2019’da merkez sağ Ulusal İttifak, Merkeziyetçi Kalkınma İçin, Muhafazakarlar ve Karins’in Yeni Birlik Partisi bir araya gelerek koalisyon hükümeti kurmuştu.