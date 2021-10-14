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Letonya Cumhurbaşkanı Egils koronaya yakalandı, Finlandiyalı mevkidaşı karantinada

Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits’in korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Dün Levits ile bir araya gelen Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto da tedbir amacıyla kendini izole etti.

Politika 14.10.2021, 16:11
Letonya Cumhurbaşkanı Egils koronaya yakalandı, Finlandiyalı mevkidaşı karantinada

Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits’in korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Dün Levits ile bir araya gelen Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto da tedbir amacıyla kendini izole etti.

Letonya Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Egils Levits’in dün akşam İsveç ziyareti dönüşü yaptırdığı hızlı korona virüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Levits’in bugün PCR testi yaptıracağı belirtilirken, Covid-19 aşısının Nisan ayında tamamlandığı kaydedildi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto karantinada

Dün İsveç’in Malmö kentinde Uluslararası Holokost Forumu kapsamında Letonya Cumhurbaşkanı Levits ile bir araya gelen Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’nün ise önlem olarak kendisini karantina aldığı bildirildi. Yapılan açıklamada, "Önlem amacıyla Cumhurbaşkanı Niinisto kendini izole ediyor ve Covid-19 testi yaptıracak" denildi. 73 yaşındaki Niinisto, Covid-19’a karşı iki doz aşı yaptırmıştı.

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