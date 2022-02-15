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Lavrov’dan Ukrayna’yı işgal söylentilerine tepki: "Bilgi terörü"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğine dair medyada yer alan söylentileri "bilgi terörü" olarak nitelendirerek, "Tatbikatları, kimin ne düşündüğüne, nasıl histeri veya gerçek bir bilgi terörü oluşturduğuna bakmadan gerçekleştiriyoruz" dedi.

Politika 15.02.2022, 16:18 15.02.2022, 17:07

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğine dair medyada yer alan söylentileri "bilgi terörü" olarak nitelendirerek, "Tatbikatları, kimin ne düşündüğüne, nasıl histeri veya gerçek bir bilgi terörü oluşturduğuna bakmadan gerçekleştiriyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Polonyalı mevkidaşı ve AGİT Dönem Başkanı Zbigniew Rau ile Moskova’da bir araya geldi. İki mevdikaş, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kamera karşısına geçti. Rusya’nın NATO ile yaşadığı gerilimin çözümüne yönelik Bakan Rau’nun önerilerini dikkate aldıklarını ve incelediklerini söyleyen Lavrov, kendisine teşekkür etti. Ülkesi tarafından güvenlik garantileri tekliflerine ABD ve NATO’dan gelen yanıtı değerlendirdiklerini ve yanıtlarını muhataplarına ileteceklerini söyleyen Lavrov, "Gizlenecek bir şeyimiz yok. Bu belgeyi de yakında yayınlayacağız" dedi. Rusya ile ABD’nin karşılıklı olarak çekildiği Kısa ve Orta Menzilli Füzeler Anlaşması (INF) için Batılı ülkelerle ayrı ayrı istişarelerde bulunmaya hazır olduklarını ifade eden Lavrov, "Güvenliğin bölünmezliği ilkesinin içeriğinin doldurulması açısından Batı’nın tutumlarını netleştirmeye yönelik diyaloğumuza devam edeceğiz. Belirli konulardaki yaklaşımı koordine etmek için uzmanlarla istişareler yürüteceğiz" şeklinde konuştu. Ukrayna’daki durumu da görüşmede ele aldıklarını dile getiren Lavrov, "Minsk önlem paketinin tam ve tutarlı bir şekilde uygulanmasına alternatif olmadığını bir kez daha teyit ettik ve mevcut AGİT başkanlığından bunu kolaylaştırmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tatbikatları, kimin ne düşündüğüne, nasıl histerik olduğuna, gerçek bir bilgi terörü oluşturmasına bakmadan gerçekleştiriyoruz"

Sabah saatlerinde Rusya Savunma Bakanlığı’nın bazı Rus askeri birliklerinin Ukrayna sınırlarından ayrılarak kendi birliklerine dönmeye başlaması ile ilgili duyuru hakkında konuşan Lavrov, "Rusya’nın yürüttüğü tatbikatlara gelince bir kez daha vurguluyorum. Kendi topraklarımızda, kendi planlarımıza göre yürütüyor ve tamamlıyoruz. Buna ülkenin batısındaki tatbikatlar, Uzak Doğu’daki benzer önlemlere veya onaylanan programa sıkı sıkıya bağlı olarak gelişen ve devam eden ortak Rus-Belarus tatbikatları da dahil. Tatbikatları, kimin ne düşündüğüne, nasıl histerik veya gerçek bir bilgi terörü oluşturduğuna bakmadan gerçekleştiriyoruz. Kervan yürüyor" ifadelerini kullandı.

Kremlin’den 16 Şubat iddiasına yanıt: "Avrupa’da gerilimi tırmandırmak ve kışkırtmak yönünde görülmemiş enformasyon kampanyası"

Bazı Rus birliklerinin Ukrayna sınırından geri çekilmesine yönelik Kremlin’den de açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya tüm topraklarında tatbikatlar yaptı ve yapmaya devam edecek. Bu, bizim topraklarımızda uygun gördüğümüz yerlerde tatbikat yapma hakkımızdır, kimseyle tartışmaya tabi değildir. Tatbikatlar tamamlandıktan sonra birliklerin kalıcı konuşlanma yerine geri döneceğini defalarca söyledik. Burada yeni bir şey yok. Yine aynı şey oluyor. Bu normal bir süreç. Rus birliklerinin çekilmesi Batı’nın histerisine bağlı değil, planlar çerçevesindedir" dedi. Rusya’nın, Ukrayna’ya 16 Şubat’ta saldıracağı ile ilgili iddialara tepki gösteren Peskov, "Gerçekten tüm dünya bundan dolayı endişe içinde. Bu, Avrupa’da gerilimi tırmandırmak ve kışkırtmak yönünde görülmemiş enformasyon kampanyasından başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.

#bilgi terörü #işgal #Ukrayna #Lavrov
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