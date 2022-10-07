Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Zelenskiy Batılı efendilerini Rusya’ya karşı önleyici bir nükleer saldırı gerçekleştirmeye çağırdı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gerçekleştirdiği basın toplantısında dün Prag’da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesine değindi. Bakan Lavrov, zirveye video konferans yöntemiyle bağlanan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenksiy’nin yaptığı konuşmaya tepki gösterdi. Lavrov, "Zelenskiy Batılı efendilerini Rusya’ya karşı önleyici bir nükleer saldırı gerçekleştirmeye çağırdı. Esasen bu şahıs, tüm dünyaya Kiev rejiminden gelen tehditlerin bir diğer kanıtını sundu. Bu tehditlerin ortadan kaldırılması için özel askeri operasyon başlatıldı. Ocak ayında Ukrayna’nın nükleer silahlara sahip olma arzusunu nasıl açıkladığını hepimiz hatırlıyoruz. Bu nedenle bu düşünce ona derinden yerleşmişti. Çevre güvenliğinden bahsettiğimizde, nükleer silahların potansiyel kullanımı konusunda son zamanlarda sürekli artan tartışmaları, özellikle bu konuda sessiz sedasız geçiştiremeyiz elbette" ifadelerini kullandı.

Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırılar en tehlikeli boyutta aralıksız şekilde devam ediyor"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından biyolojik silahlar da dahil olmak üzere Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonları sırasında birçok delil bulduklarını iddia eden Lavrov, Zaporijya Nükleer Santrali’ne Kiev tarafından saldırıların yoğunlaştırıldığını söyledi. Lavrov, "Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırılar en tehlikeli boyutta aralıksız şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"ABD’yi ve Kiev rejiminin diğer sponsorlarını, çatışmanın tarafları olarak duruma daha fazla derinden dahil olmamaları konusunda uyarıyoruz"

Kiev tarafından kendilerine yönelik tehditlerin ABD ve müttefikleri tarafından sağlanan cesaret ve destekten kaynaklandığını ima eden Lavrov, "ABD’yi ve Kiev rejiminin diğer sponsorlarını, çatışmanın tarafları olarak duruma daha fazla derinden dahil olmamaları konusunda uyarıyoruz. Rusya’nın nükleer caydırıcılık alanıyla ilgili devlet politikasının temelleri ve askeri doktrini değişmez. Washington ve ona hizmet edenlerin bu gerçeği ve pozisyonumuzu çarpıtmaya yönelik girişimleri, uluslararası toplumu korkutmayı hedefliyor ve aklı başında olanları, Kiev’i tüm maceralarında destekleme yönünde başarısız çizgiden ilerlemeye zorluyor" dedi.