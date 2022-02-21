Lavrov ve Blinken 24 Şubat’ta Cenevre’de bir araya gelecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 24 Şubat’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya gelecek.

Rusya-Ukrayna arasındaki kriz devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi Toplantısı’nda konuştu. Putin, "Donbass’taki gelişmeler gösteriyor ki Ukrayna’nın mevcut yönetimi, Minsk Anlaşmalarını yerine getirme niyetinde değil" ifadelerini kullanarak, "Rusya, Ukrayna’nın NATO’ya üye olması tehlikesiyle karşı karşıya kalırsa, ülkemize yönelik tehdit ciddi anlamda artacaktır" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise yaptığı konuşmada, “NATO’nun doğu kanadının 1997 pozisyonlarına dönmesini istedik ve önerdik. Bu argümanımız da kendileri tarafından reddedilmiştir” ifadelerini kullanarak, “Önerilerimiz, seçim yapabileceğiniz bir menü değildir” dedi.

Rusya’nın güvenlik endişelerinin sulandırılmaya çalışıldığını ifade eden Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile 24 Şubat’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde görüşeceğini açıkladı.