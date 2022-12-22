Lavrov ve Bayramov telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Laçın Koridoru ve Azerbaycan Ermenistan ilgili mevcut durumu müzakere etmek üzere telefonda görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov telefonda görüştü. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, üçlü anlaşmaya uyulması konusu da dahil olmak üzere bölgedeki ve Laçın Koridoru’yla ilgili mevcut durum müzakere edildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan tarafının Laçın Koridoru’ndaki yükümlülüklerine uygun olarak vatandaşların, araçların ve yük geçişinin güvenliğine garanti verdiğini ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne ait araçlar, Ermeni ambulansları, barış gücüne ve diğer araçların geçişi olmak üzere yolun açık olduğunu aktardı. Bayramov, aynı zamanda Azerbaycanlı aktivistlerin protesto eylemlerinin, Ermenilerin Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı ekonomik faaliyetlerine karşı düzenlendiğini ve askeri provokasyonların önlenmesine yönelik taleplerinin yerine getirilmesinin önemine vurgu yaptı. Bayramov, yolun insani amaçlarla kullanılması için tüm koşulların oluşturulmasına rağmen, Ermeni tarafının ve Azerbaycan topraklarındaki Ermeni nüfusun temsilcileri olarak tanıtan kişilerin halkın yolu kullanmasına engel olmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.