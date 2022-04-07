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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’ye F16 satışına yeşil ışık yakılmasına yönelik, "ABD’nin bu adımını olumlu karşılıyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna arasında müzakerelere yönelik, "Kendilerini Türkiye’de yine misafir etmek istediğimizi söyledik" dedi.
- Lavrov: "Ukrayna tarafı İstanbul’daki toplantıda belirtilen hükümlerden farklı anlaşma taslağı sundu"
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna tarafı İstanbul’daki toplantıda belirtilen hükümlerden farklı anlaşma taslağı sundu" dedi.
Politika 07.04.2022, 14:56
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna tarafı İstanbul’daki toplantıda belirtilen hükümlerden farklı anlaşma taslağı sundu" dedi.